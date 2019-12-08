كشف أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، عن إلغاء انتداب الفنانة التشكيلية المُنتقبة منى القماح، كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة، حيث ذكر أنها من العاملين على الدرجة الثالثة بقصر ثقافة كفر الدوار وبالتالي فإن تعيينها مديرًا لقصر الثقافة خارج إطار القانون.

وأضاف "عواض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من هو على الدرجة الثانية وهو الأكفأ لتولي المنصب كما ينص القانون، كما أنها تم تكليفها بتسيير الأعمال، وتم إلغاء التكليف عندما ثبت عدم قانونية التكليف وليس بسبب النقاب.

وأشار إلى أنه لم يتم فصل القماح من قصر الثقافة كما يشاع ولكن تم إلغاء التكليف فقط عن إدارتها لقصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة، متوعدا بحساب من اتخذ هذا القرار المخالف للقانون.