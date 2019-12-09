قرأ الإعلامي عمرو أديب رسالة وردت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن فقرة "اسأل مع رجاء" في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب: "قلبي اتكسر كتير من أقرب الناس على الرغم من صغر سني ومش قادرة أحب وأثق تاني في أي حد مهما كان ومهما كنا أصحاب مبقتش أعرف أعشق لأن قلبي بقا مقفول للأسف".

ورد أديب على الرسالة قائلًا: "بصي يا بنتي مفيش حاجة اسمها حب ومحدش يكسر قلبك ومتحبيش حد وحبي نفسك بس".

وأطلق أديب على رأيه "النظرية العمرية في الحب" مضيفًا: "حبي نفسك في الأول وفي الآخر وشوفي مصلحتك فين وهو الحب كده الحب مصلحة واللي يدلعك ويبسطك هو ده اللي تحبيه".

وتابع: "عاوزين حد يا بنت الناس ياخد باله مننا ويفرحنا ويبسطنا ومفيش أي حاجة اسمها حب خالص".

بينما نصحتها الفنانة رجاء الجداوي بأن تسامح وتنسى: "انسي وإلا مش هتعرفي تعيشي أبدا واقلبي الصفحة".