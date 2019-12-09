تمكنت مباحث مرور البحر الأحمر من ضبط سائق تاكسي بالغردقة سرق مبالغ مالية وهواتف محمولة وحافظة كارنيهات من أحد الركاب واعترف بالواقعة وأرشد عن المسروقات.

كان العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، قد تلقى إخطار من العميد محمد صلاح، مدير مرور البحر الأحمر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المرور المدعو "محمد س" سائق تاكسي بالغردقة لسرقته أحد الركاب أثناء استقلاله التاكسي خاصته.

تعود الواقعة عندما تلقى العقيد سامح محي، رئيس مباحث المرور من بلاغا من" ناجي ن ا" مقيم الإسماعيلية يفيد بفقد 2 كيس بلاستيكي بداخلها 5000 جنيه،100 هريفنا أوكراني، و3 هواتف محمولة "سامسونج و أيفون"، باور بانك، حافظة كارنيهات ، 2 عكاز طبي، بعض الملابس، حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة رقم (ط ر س / 4436) تاكسي .

بإجراء التحريات السرية لضباط مباحث مرور البحر الأحمر، جرى التوصل إلى قائد السيارة المدعو "محمد س م س" ومقيم ثان الغردقة، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.