تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ملتقى التوظف السنوي، الذي يعقد بشكل دائم، وهو أحد الأنشطة المتميزة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وعميد الكلية الدكتور محمود السعيد، ليكون الملتقى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه كلية السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة:

الجهات المشاركة في ملتقى التوظيف

- عدد من الوزارات المختلفة.

- مجموعة من المؤسسات المساهمة.

- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

- مجموعه من البنوك المصرفية.

أهداف الملتقى التوظيفي

- توجيه طلاب الكلية وخريجيها لسوق العمل.

- دعوة جهات توظيف من مؤسسات مختلفة تشمل وزارات وهيئات وبنوك.

- ممارسة الكلية لدورها الذي لا يقتصر فقط على التعليم والتأهيل، وإنما يمتد أيضا إلى محاولة ربط خريجيها بسوق العمل.

يعقد ملتقى التوظف السنوي في دورته الحادية والعشرون يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر2019 فى مقر الكلية.

لا يوجد شروط بعينها لحضور ملتقى التوظيف، حيث تتحدد الشروط وفق الوزارات والهيئات والبنوك المشاركة في الملتقى.