"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل كورال الفن الأصلي بقاعة الحكمة ساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 47 جنيه.

عرض فيلم عشرون عاما مضت "Twenty Years Later"، في سينما زاوية، في تمام الساعة 7 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيها.

حفل المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" بالمسرح الصغير، في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيها.

حفل شعر غنائي عبدالحميد نشأت وشيرين عبدون، بقاعة النهر ساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 57 جنيها.