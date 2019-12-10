أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حجم الإنجاز بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه بسواعد مصرية بمشاركة الشركة الصينية، حيث يعمل بالمشروع نحو 600 مهندس، و4 آلاف عامل مصري.

وقال عباس، خلال كلمته بمؤتمر نشر تقرير التنمية المستدامة لشركة cscec الصينية: "نهدف لنقل خبرات الجانب الصيني للمهندسين والعمال المصريين"، مضيفاً أن معدلات تنفيذ البرج الأيقوني، تتم لأول مرة بمصر، حيث يتم صب حوائط وسقف الدور في 5 أيام ونصف اليوم، ونتوقع مضاعفة عدد العمال بالموقع خلال الـ6 أشهر المقبلة لتنفيذ أعمال التشطيبات".

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم البدء في أعمال التشطيبات فى شهر يناير المقبل، وسنبدأ في استلام الأبراج فى منتصف 2021، مؤكداً أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد نقلة كبيرة بمجال الهندسة بمصر.

من جانبه عبر الوزير المفوض والمستشار التجاري للسفارة الصينية بالقاهرة، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر، مؤكداً قوة العلاقات بين مصر والصين، فمنذ عام 1956 والبلدان تربطهما علاقات دبلوماسية، ومصر من أول الدول الأفريقية التي تقيم علاقات مع الصين.

وأضاف الوزير المفوض والمستشار التجاري للسفارة الصينية بالقاهرة، أن مصر من أوائل دول العالم مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، وهناك تعاون كبير بين مصر والصين في المجالات المختلفة، حيث تعمل العديد من الشركات الصينية فى المشروعات المختلفة بمصر، والتي توفر الآلاف من فرص العمل، مؤكداً أنه على يقين من تعميق علاقات التعاون بين مصر والصين، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المدير العام لشركة "cscec" الصينية، أن الشركة تعمل فى مصر منذ نحو 30 عاما، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو أهم مشروعات الشركة بمصر.

وأضاف المدير العام للشركة: "لأول مرة تقوم شركة صينية بنشر تقرير فى مصر، حول مسئوليتها المجتمعية بالمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030".​