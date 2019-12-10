استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، لينا ليند، سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ورحب الفريق أسامة ربيع بسفيرة النرويج، مؤكدا اهتمام هيئة قناة السويس بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلناً استعداده التام للتعاون وتقديم التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.

وشدد رئيس الهيئة أن قناة السويس أصبحت منصة متكاملة لخدمة حركة التجارة العالمية لاسيما بعد افتتاح القناة الجديدة التي نجحت في رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية لتكون بمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروعات اللوجيستية والصناعية الجاري إنشائها على ضفاف القناة من خلال مشروع التنمية بمنطقة القناة.

من جانبها، أعربت سفيرة النرويج عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون المشترك في ظل اهتمام الحكومة النرويجية بالاستثمار في مصر باعتباره الوقت الأمثل للاستثمار لاسيما في القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية مثل قطاعات الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا الحديثة، علاوة على الاستعداد لضخ مزيداً من الاستثمارات في القطاعات الأخرى التي تشتهر بها دولة النرويج مثل قطاع الطاقة والاستزراع السمكي.

كما أبدت سفيرة النرويج رغبتها في التعرف عن قرب على الخطط المستقبلية بالقناة، وبحث فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تفعيل التعاون بعقد شراكات في المشروعات القائمة بقناة السويس.

في نهاية اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى سفيرة النرويج .