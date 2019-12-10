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مستشفى بلا أطباء.. تفاصيل واقعة تركيب جبيرة كرتون بقدم مريض في "سيوة"

مستشفى بلا أطباء.. تفاصيل واقعة تركيب جبيرة كرتون بقدم مريض في "سيوة"

"إعلام المنيا": الشائعات منهج عثماني لإسقاط الدول والسيطرة على شعوبها

"إعلام المنيا": الشائعات منهج عثماني لإسقاط الدول والسيطرة على شعوبها

عزل أم مقاومة؟ سيناريوهات محاكمة ترامب بعد اتهامات الديمقراطيين

عزل أم مقاومة؟ سيناريوهات محاكمة ترامب بعد اتهامات الديمقراطيين

افتتاح أول مول تجاري متكامل للسلع الغذائية بميناء دمياط

افتتاح أول مول تجاري متكامل للسلع الغذائية بميناء دمياط

تحرير 79 حالة تهرب جمركي بـ 877 ألف جنيه بالأقصر

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فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

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"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

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كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

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