ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق نار، في ولاية نيو جيرسي إلى 6 أشخاص، من بينهم ثلاثة مدنيين ورجل أمن، بالإضافة إلى مسلحين 2 في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة، بينما جرى احتجاز عدد من الرهائن داخل أحد المباني في المنطقة، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

قال فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجرسي الأمريكية، إن العديد من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص، في مواجهة استمرت ساعة، في أحد أحياء "جيرسي سيتي"، اليوم، وأغلقت الشرطة الشارع الرئيسي، الذي وقع فيه إطلاق النار.

وألقت قوات الشرطة، القبض على اثنين من المسلحين، وما زال آخر في مكان الحادث، بينما جرى إطلاق النار على 2 من رجال الشرطة، وجرى نقل أحدهما إلى مركز طبي مصابا بجروح واضحة في الكتف، وجرى إطلاق سراح 4 رهائن، كان يجري احتجازهم داخل موقع إطلاق النيران، ومن المرجح وجود مطلق نار ثالث مازال طليقا.