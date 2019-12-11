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وفاة شاب هندي بسبب انفجار هاتفه المحمول في يده

وفاة شاب هندي بسبب انفجار هاتفه المحمول في يده

"بوتين" عن حرمان روسيا من اللعب بالبطولات الدولية: أهداف سياسية

"بوتين" عن حرمان روسيا من اللعب بالبطولات الدولية: أهداف سياسية

فيديو.. فاروق الباز: الإقامة على سطح القمر حلما ليس ببعيد

فيديو.. فاروق الباز: الإقامة على سطح القمر حلما ليس ببعيد

مبروك عطية: الطلاق بسبب الفيسبوك بشع.. وبيبقى بلا رجعة

مبروك عطية: الطلاق بسبب الفيسبوك بشع.. وبيبقى بلا رجعة

الباز: التعليم في مصر "خاب أوي".. ونحتاج معلمين مؤهلين للتدريس

الباز: التعليم في مصر "خاب أوي".. ونحتاج معلمين مؤهلين للتدريس

"رقصة الشتاء الأخير" عرض مسرحي لطلاب تجارة المنصورة

"رقصة الشتاء الأخير" عرض مسرحي لطلاب تجارة المنصورة

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جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

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"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

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كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

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