الباز: التعليم في مصر "خاب أوي".. ونحتاج معلمين مؤهلين للتدريس

استنكر الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، جودة التعليم في مصر حاليا، حيث ذكر أن التعليم في مصر "خاب أوي"، وتطويره يحتاج إلى فترة طويلة كونه سيء جدًا عند مقارنته بالتعليم في الماضي، موضحًا أنه تعلم في جامعة عين شمس، وعندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم يشعر بأي فارق بينه وبين أقرانه في الخارج.

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E": "كانت راسي براس علماء أمريكا، ومكنش حد فيهم يعرف عني كلمة زيادة، إحنا تعلمنا كويس جدًا"، ولكنه يرى أن التعليم في مصر إنهار لفترة طويلة بسبب عدم الاهتمام به خلال السنوات السابقة بشكل جيد، واقتصار الأمر على توفير المدارس لاستيعاب الطلاب دون أي تطوير.

فاروق الباز: إغلاق كلية المعلمين أحد أسباب تدهور منظومة التعليم في مصر

وأكد العالم المصري، أن سبب تدهور التعليم في مصر يرجع إلى المسئولين القائمين عليه في ذلك الوقت، خاصة أنهم أغلقوا كلية المعلمين، مطالبا الدولة بعودة كلية المعلمين، لإنتاج معلمين مؤهلين للتدريس.

وناشد الباز، أولياء الأمور بالابتعاد عن إرغام أبنائهم على كلية بعينها، وأن يكون التعلم والمعرفة أهم من النجاح، ولا يجب اقتصار التعليم على المجموع، ولكن لرغبة الطالب نفسه.