فيديو.. فاروق الباز: الإقامة على سطح القمر حلما ليس ببعيد

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إنه منذ 100 عامًا كان الوصول إلى القمر حلمًا بعيد المنال قد يصل لحد الاستحالة، ولكن مع التقدم والتطور الذي يحدث في المجتمعات أصبح الأمر ممكنًا، وبالفعل وصلت رحلات كثيرة إلى القمر، موضحًا في الوقت ذاته أن الإقامة على سطح القمر ليست حلما ببعيد.

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج " كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "كمان 100 سنة ممكن نلاقي رحلات إلى القمر بشكل اعتيادي جدًا، وممكن الإقامة عليه كمان، فيه عنصر اسمه التيتانيوم موجود في القمر بنسبة عالية جدا، يستخدم في المعدات الطبية، في مصر نسبته قليلة جدا، ممكن بعد كده نجيب من القمر".

وأشار العالم المصري، إلى أن سطح القمر مر بنفس الظواهر الطبيعية التي مرت بها الصحراء الغربية في مصر من أمطار وغيرها، وبالتالي فإن صحراء القمر تشبه كثيرا الصحراء الغربية في مصر.