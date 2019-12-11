أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث نتيجة فصل التيار الكهربائي بمحطة "عبده باشا" بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، ما أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا.

على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم دخول القطار محطة عبده باشا وإخلاء القطار من الركاب، وعلى الفور تم الانتهاء من العطل بتأخير استغرق 10 دقائق.

وأكد عبدالهادي، فى بيان رسمي له منذ قليل، على عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في الاتجاهين بالخط الثالث، وأن الحركة منتظمة بكافة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.