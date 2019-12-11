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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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قافلة للتوعية بـ"سرطان الثدي" ومخاطر إدمان الإنترنت بالمنيا

قافلة للتوعية بـ"سرطان الثدي" ومخاطر إدمان الإنترنت بالمنيا

وزيرة التخطيط تشارك فى جلسة بعنوان "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة النزاعات"

السيسي يلتقي رئيس النيجر ويعزيه في ضحايا الحادث الإرهابي

السيسي يلتقي رئيس النيجر ويعزيه في ضحايا الحادث الإرهابي

"الزراعة": نعاني من نقص عدد الأطباء البيطريين

"الزراعة": نعاني من نقص عدد الأطباء البيطريين

وفاة طالبة داخل مدرسة ثانوية بالمحلة

وفاة طالبة داخل مدرسة ثانوية بالمحلة

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الأمن التشادي ونائب وزير الدفاع الفرنسي

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الأمن التشادي ونائب وزير الدفاع الفرنسي

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آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

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