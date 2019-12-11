نفذت القوات البحرية المصرية، عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.

ونفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز "ميسترال" ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وتضمنت تلك الأنشطة إطلاق إحدى الغواصات المصرية صاروخ "مكبسل" عمق سطح طراز "هاربون" وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

وأكدت الأنشطة القتالية، نجاح عملية إطلاق الصاروخ -عمق سطح- من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية واطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.

وتأتي تلك التدريبات تنفيذًا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.