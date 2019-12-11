أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، بإجمالي 1253 قرص بأنواع مختلفة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا، اشتبه عبدالسلام عادل مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب المصرى "ن. ع"، القادم من إيطاليا، نظرا لارتباكه الشديد.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجاب بالنفي، جرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكسراي"، بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص، جرى تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 40 قرص ترامادول المخدر، و637 قرص بريجالين المخدر، و209 من أقراص عقار الكونترمال المخدر، و347 قرص Palexia المخدر، و20 قرص Lonizak المخدر بإجمالى 1253، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 59 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وطبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.