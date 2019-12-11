انتشرت في الآونة الأخيرة، مجموعة من الأخبار، تؤكد بيع بعض أصحاب المخابز الدقيق المدعم للمواطنين، فضلا عن إلقاء القبض على البعض الآخر، وهو ما طرحته الإعلامية لبنى عسل، خلال الفقرة الحوارية لبرنامج "الحياة اليوم".

وشهدت الفقرة المخصصة للحديث عن أزمة رغيف الخبز، بالبرنامج الذي يذاع عبر قناة "الحياة"، نقاشا حادا، بين عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية وبين الإعلامية، بعد أن رفض "حماد"، حديث لبنى عسل، بأن بعض أصحاب المخابز من النفوس الضعيفة، يبيعوا الدقيق المدعم.

وأنكر رئيس شعبة مخابز القاهرة، استمرار ظاهرة بيع أصحاب المخابز الدقيق المدعم للمواطنين، فيما استعرضت الإعلامية عدة أخبار، تؤكد بيع بعض أصحاب المخابز الدقيق المدعم للمواطنين، وجرى القبض عليهم، بينما استمر عطية في نفي ذلك، واعتبره تشهير بأصحاب المخابز، ولا يجب اتهام أشخاص بشكل زور.

وأوضح رئيس شعبة مخابز القاهرة، أنه يتحدى وجود طوابير الآن في أي مخبز على مستوى الجمهورية، كون هناك تنافسية بين أصحاب المخابز، على تقديم سلعه مميزة، فيما ردت عليه الإعلامية: "فيه يا أفندم أحيانًا طوابير، ودي مش عشان مشكلة ولا حاجة، ده ممكن يكون بسبب وجود تكدس سكاني في تلك المناطق".

ورد عطية حماد: "عندنا أحسن عيش موجود مدعم في مصر، أه أحيانًا فيه مخالفات وفيه تجاوزات، بس اللي بينشر في الإعلام والصحف بين الحين والآخر عن القبض على أصحاب مخابز، وتهريب الدقيق والحاجات دي معظمها مش صح، انتهى التلاعب اللي كان موجود في منظومة الخبز بنسبة 80% على الأقل، بعد تولي على مصيلحي حقيبة التموين".