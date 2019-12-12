قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن الشهر العقاري، يُعد من أهم القطاعات الجماهيرية في الوزارة، كونه يقدم خدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية، كما أنه يمثل القلعة الحصينة في مصر، للحفاظ على الملكيات سواء العامة أو الخاصة.

وأضاف "رزق"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الشهر العقاري، أنشئ في نفس عام، إنشاء مجلس الدولة، والقانون الخاص به، لم يتغير منذ عام 1946، معترفًا بوجود مشاكل في الشهر العقاري، والجميع يسعى لحلها.

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إلى أن مكاتب التوثيق عليها إقبال كبير، ولدينا 429 مكتب على مستوى الجمهورية، جرى إنشائها منذ فترات زمنية كبيرة، وعندما جرى إنشاء هذه المكاتب، كانت تصلح لتعداد السكان والتوزيع الجغرافي، ولكنها الآن لم تعد كذلك.