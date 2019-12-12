قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن أبرز المشكلات والعقبات التي تواجه الشهر العقاري، تّكمن في نقص العمالة، وعدد الموظفين، بالمقارنة بطالبي الخدمة، حيث إنه في عام 2016، كان هناك 7835 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري، بينما العام الحالي، هناك أكثر من 6 آلاف موظف في مختلف الدرجات، منهم 3146 موثقًا للأوراق، و2444 موظف قانوني بالشهر العقاري.

وأضاف "رزق"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولة تّدعم الشهر العقاري بالعمالة على مراحل، حيث جرى إجراء مسابقة داخلية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، للعمل بالشهر العقاري، تقدم لها 5 آلاف موظف، جرى اختيار منهم 1102 من جهات مختلفة للعمل بالشهر العقاري، ولكن لم يجري نقلهم حتى الآن.

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إلى أن طلب الخدمة من المواطنين كبير جدا، بالمقارنة بعدد موظفيه، موضحًا في الوقت ذاته، أنه جرى نقل 120 موظفا، أمس، من عدة جهات للعمل بالشهر العقاري، كما أن المكاتب القديمة التي تحتاج إلى تطوير، تعد من أبرز المشكلات.

وتابع: "نبحث الآن، عن توفير بدائل لهذه المكاتب، عن طريق أجهزة الدولة، أو المجتمع المدني، الذي يساعد في ذلك".