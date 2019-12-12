وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا، ووفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، حصل المرشح على تصويت أكثر من نصف الأعضاء لصالحه، وبعد موافقة مجلس الشيوخ سيتم توقيع مرسوم التعيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبناء على ذلك، فإن سوليفان سيخلف جون هنتسمان الذي استقال في أغسطس الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، وانضم سوليفان إلى وزارة الخارجية في مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية. وهو أيضا الرئيس المشارك في حوار مكافحة الإرهاب من الجانب الأمريكي.

وبعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أبريل 2018، عمل سوليفان بشكل مؤقت، وزيرا للخارجية مدة 25 يوما، وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد أن موسكو ستكون سعيدة بالتعاون معه، فيما أعرب نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان الشخص الذي سيرسم خطا يساعد على إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها الحالي المعقد.