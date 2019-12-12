قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع ألكسندر شيرين، أمس الأربعاء، إن مجلس الدوما قد يرد على فكرة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بإدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمشروع قانون مماثل ضد واشنطن، مضيفا - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "لدينا كل الحق في تقديم مشروع مماثل إلى مجلس الدوما"، مشيرا إلى أن روسيا ليس لديها سببا للانخراط في تأجيج الجماعات الإرهابية، بينما في الوقت نفسه هناك العديد من الأسئلة في هذا المجال بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، موضحاً أن "أي جماعة إرهابية في العالم لا يمكن أن توجد بدون إمدادات خارجية، وهذه الموارد تمتلك الولايات المتحدة فقط".

وأقرت اللجنة الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يطالب وزارة الخارجية بتحديد ما إذا كانت تنطبق على روسيا المعايير التي تسمح باعتبارها دولة راعية للإرهاب، وتضم هذه القائمة "رعاة الإرهاب" الآن إيران وكوريا الشمالية وسوريا والسودان، وأثار أعضاء مجلس الشيوخ - خلال جلسة استماع في أوائل ديسمبر 2019 مع نائب وزير الخارجية، ديفيد هيل - قضية إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب أنشطتها في سوريا، وصرح هيل بأن وزارة الخارجية لا تعتقد أن روسيا من الدول الراعية للإرهاب، ولا ينبغي إدراجها في القائمة، موضحاً أنه يجب أن نقر بأن روسيا نفسها ضحية للهجمات الإرهابية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض أمس الأول الثلاثاء، وذلك رغم تصريح الدبلوماسي الروسي بعدم مناقشته تلك القضية مع ترامب.

وأكد بومبيو - حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن ترامب أوضح خلال اجتماعه مع لافروف والوفد الروسي أن الولايات المتحدة تجد تدخل بلادهم في الانتخابات العامة أمر غير مقبول، وأضاف الوزير الأمريكي: "سأترك للبيت الأبيض مهمة تقديم تفاصيل ما قيل (خلال الاجتماع)، أنا لا أتحدث أبدا عما يقوله الرئيس خلال تلك الاجتماعات الخاصة، لكن يمكنني أن أقول لكم أن تصريح لافروف ليس انعكاسا دقيقا لما أتذكره عن هذا الاجتماع".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد أن أخبر لافروف الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في السفارة الروسية بواشنطن، أنه وترامب خلال اجتماعهما أمس "لم يناقشا الانتخابات بشكل فعلي"، كما لم يناقشا تقييم المجتمع الاستخباراتي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وكان ترامب قال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"- إنه ناقش "التدخل في الانتخابات" خلال اجتماعه مع لافروف.