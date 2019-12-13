ضبط 2 يروجان لألعاب نارية محظورة عبر "فيس بوك"

ألقى قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، القبض على شخص ينشر صورا ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

وبتفتيش منزل المتهم، جرى ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور والمشاركات المشار إليها، حيث تبين قيامه بإنشاء وإدارة صفحة أخرى تتضمن مشاركات عروض لبيع الشماريخ والألعاب النارية.

بمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن شركة شحن لإدارته الشركة دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل الشركة على 698 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.