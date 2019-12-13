قال أمير يوسف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصريين الأحرار، إن التنسيقية عقدت مجموعات عمل من أجل الخروج بتوصيات وذلك قبل بداية ورش العمل بمنتدى شباب العالم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "مصر تغيرت جدًا والاستماع أصبح جيدًا لمشكلات الشباب، ووجودنا في المؤتمرات يجعلنا متواجدين مع صناع القرار وهو ما لم يكن موجودًا من قبل، والرئيس يسمع للشباب، ومن الممكن أن تتغير بعض القرارات بداية من رأس الدولة بسبب اقتراحات وتوصيات الشباب".

ولفت إلى أنه شارك بالأمس في ورشة عمل "نحو عالم متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحًا أنه تعرف خلالها على مؤسسة حلم: "دخلنا من باب القاعة وغموا عنينا والمنظمين سحبونا على كراسي وقعدنا ساعة نشعر بما يشعر به ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع: "قُسمنا إلى مجموعات وجلسنا على كراسي متحركة وتحركنا بعصي أثناء تغمية عيوننا، لنمر بما يمر به فاقدو البصر".

وواصل: "الدولة المصرية ليست مهتمة بشباب مصر فقط، لكنها مهتمة بشباب العالم كله، وهي رسالة بأن مصر صانعة السلام".

وقال حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إن التنسيقية تشارك للمرة الثانية في منتدى الشباب، حيث ستشارك في 10 ورش عمل بالمنتدى هذا العام، وجلستين مهمتين تتضمن المحاور الخاصة بالقضايا الدولية وذات الاهتمام المشترك بالنسبة للشباب حول العالم.

وأوضح أن التلاحم بين الشباب المصري وغيره من الشباب المنتمي إلى مختلف دول العالم هام جدًا حيث يضيف الكثير إلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار إلى أن اللجان الموجودة في التنسيقية تحضر أوراق عمل خاصة بكافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أنه خلال مشاركته في ورشة عمل "سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية"، لاحظ مشاركة شباب من كل قارات العالم، وعندما سأل بعضهم عن سبب الاهتمام بحضور هذه الورشة بالرغم من أنه تخص الشباب الأفريقي، ردوا بأن الشباب الأفريقي صنع إضافة حقيقية وطفرة وأصبح موجودًا على الساحة الدولية، وهذا يدل على نجاح قيادة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي في عام 2019، لأن الاستثمار في الشباب الأفريقي كان من أولويات الدولة المصرية، وحاز على حيز كبير من اهتمام رئيس مصر.

وواصل: "في هذه الورشة تحدثنا عن التحديات التي تواجه القارة مثل البطالة والهجرة غير الشرعية وعدم دعم الحكومات الأفريقية للشباب، ونحاول استغلال فرصة تواجدنا في هذا المنتدى لتنمية وتطوير بلادنا الأفريقية".

وأتم: "منتدى شباب العالم تجربة مصرية ناجحة والأمم المتحدة أشادت بها ووصفتها بأنها أهم منصات الشباب في العالم".