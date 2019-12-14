رغم مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، داخل المغرب وخارجها، إلا أن مؤتمر الشباب، كان الحدث الأهم بالنسبة له، والذي حرص على تكرار تجربته معه، بالتقدم بطلب للتواجد بين صفوف المشاركين مرة أخرى، ليكرر تجربته المميزة مع منتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ومشاركة الآلاف من الشباب حول العالم.

الشاب المغربي حاتم أزناك، البالغ من العمر 25 عاما، تتركز دراسته في مجال القانون، نال فرصة المشاركة في منتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي، بعد أن تقدم للتواجد مرة أخرى بين المشاركين هذا الحدث المهم.

يروي "أزناك" لـ"الوطن"، أنه نتيجة الاستفادة الكبيرة التي عادت عليه من مشاركته العام الماضي، من ورش العمل في الجلسات المختلفة، وتعرفه على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه العالم، وتكوينه صدقات جديدة، دافعا له لأن يكون بين صفوف المشاركين مرة أخرى.

الشاب المغربي كان بين الحاضرين في مسرح شباب العالم، والذي وصف تصميمه بالرائع، والتنظيم داخله في أقصى درجاته، كما أن "العرض المسرحي كان في غاية التنظيم، وله رسالة هادفة".

جلسات عديدة يهتم الشاب المغربي حضورها هذا العام، من بينها المتعلقة بالشباب الأفريقي، والتحولات الرقمية، والذكاء الأصطناعى، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب.

ويرى "أزناك"، أن منتدى شباب العالم، فرصة كبيرة للشباب من كل دول العالم، للتعبير عن أفكارهم، والمشاركة في القضايا الدولية المهمة، واكتسابهم خبرات جديدة، كما سيكون استكمالا لنجاحات العام الماضي.