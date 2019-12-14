عرضت فضائية "extra news"، جزءً جديدا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى الحاضر، مستعرضًا معلومات عن وادي الحيتان، وعرض جولة ساحرة، تروي حكايات من آزمنة بعيدة.

موقع وادي الحيتان، ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، تنتمي المنطقة للعصر الأيوسي، الذي يمتد منذ 40 مليون سنة، حينما كانت هذه المنطقة عبارة عن بحيرة مائية.

حفريات أثرية عمرها ملايين السنين في وادي الحيتان، على رأسها حفريات للحيتان، بالاضافة إلى آثار التيارات المائية المنقوشة في الصخور منذ ملايين السنين، في المنطقة التي تحولت من منطقة بحرية، إلى صحراء جرداء على مر السنين الطويلة.