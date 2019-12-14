يواجه سائقو السيارات عدد من المشاكل أثناء القيادة، خاصة خلال الشتاء، نتيجة شدة البرودة والأمطار، والطقس المتقلب.

ويقدم المهندس محمد عبدالصمد، خبير السيارات، عبر "الوطن" عدد من النصائح لسائقي السيارات لضمان قيادة آمنة، والحد من وقوع الحوادث، وسلامة السيارة، وهي:

1- تشغيل الضوء العالي خاصة في أوقات الشبورة.

2- التأكد من عمل الإضاءة الخلفية للسيارة تجنبا لوقوع الحوادث.

3- ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها لا تقل عن 3 أمتار.

4- التأكد من عمل المساحات بشكل جيد وملئ القربة الخاصة بها، للحفاظ على نظافة الزجاج لضمان رؤية واضحة.

5- مراعاة ضغط الهواء في الإطارات.