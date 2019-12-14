منذ انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الأولى عام 2017، وهو منصة مفتوحة لجميع فئات الشباب من جميع الدول، خاصة الذين كانوا ضحايا الحروب الإرهاب.

وخلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، اليوم، قال ميشال شاكوانيني، وهو رجل أجبر على القتال منذ طفولته، إنه وفي الخامسة من عمره اختطفته مجموعة مسلحة عندما كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه: "صرخوا فينا وأخبرونا لو نطقنا سيطلقون النار علينا، ووضعونا في شاحنة وقادوها لساعات".

وأضاف "شاكوانيني"، أنه وبعد وصولهم إلى وجهة المختطفين، أخبرهم القائد بأنهم هم من سيحررون جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وقاموا بتغطية عينيه وأجبروه على قتل أعز أصدقائه في الخامسة من عمره كدليل على بدء عمله في الجيش، موضحا أنه وبعد أسابيع من التدريب أخذوه إلى قرية بها إمدادات طبية وغذائية وقالوا إنها الساحة التي سيبدأون منها؛ وفي تلك المرحلة استطاع أن يهرب بعدما ركض لـ3 أيام دون معرفة نهاية طريقه؛ حتى انتهى به الحال لرجل أعاده إلى أسرته مرة أخرى: "كانت إحدى أعظم وأكبر التحديات التي مررت بها".

وفي افتتاح منتدى شباب العالم عام 2017، تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الحضور بقصة الفتاة الإيزيدية، الناشطة الحقوقية لمياء حجي بشار، التي وقعت بقبضة "داعش" الإرهابي 20 شهرا.

وقالت الفتاة الإيزيدية في كلمتها، بمنتدى شباب العالم 2017، إنها تبلغ من العمر 19 عاما، ووقعت في أسر تنظيم "داعش" الإرهابي وهي في الـ15 من عمرها، حيث كانت تعيش بإحدى قرى شمال العراق قبل دخول التنظيم لقريتها، وحصاره لها وأخذه النساء سبايا، وقتل الرجال.

ووقف الرئيس السيسي، والحضور مصفقين للفتاة الإيزيدية العراقية، تأثرا بقصتها ومعاناتها التي استمرت قرابة العامين.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمياء حجي بشار، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الأولى، تقديرا لدورها في فضح جرائم "داعش" المرتكبة ضد الإيزيديين.

نادية مراد، استضافها منتدى شباب العالم نسخة 2017، وأيضا في نسخة 2018، الأولى كانت بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام، وتأثر الرئيس السيسي، بكلمتها عند حديثها عن جرائم تنظيم "داعش" ضد الأقليات الدينية مثل الإيزيدية، وكذلك اضطهاد هذا التنظيم الغاشم للمسلمين والمسيحيين والديانات كافة.

وقالت "نادية"، خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم 2018، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه إليها تلك الكلمات: "يا نادية.. الشر عمره ما ينتصر"، موضحة أن عددا كبيرا من الدول الغربية اعترفوا بجرائم "داعش" ضد الطائفة الإيزيدية.