مازح الفنان أحمد حلمي، حضور منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، حيث قاطعه الحضور عندما هم ببداية كلمته، وقبل أن يعرف نفسه.

وقال حلمي: "أنا اسمي.."، ليرد عليه الحضور قائلين: "أحمد حلمي"، ورد قائلًا: "أنا منستش اسمي وفاكره كويس".

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، في حضور الرئيس السيسي: "لوهلة شعرت أن ذكر اسمي ليس أمرًا مهمًا، لكنني أريد أن أفصح عن جنسيتي، أنا لم أنساها أبدًا، وأحفظها عن ظهر قلب، وأفتخر بها أكثر من اسمي وفي كل مكان في العالم".

وتابع: "لكنني شعرت أن الاسم أو الجنسية لن يمثلان فرقًا كبيرًا ضمن ما أريد ما أقوله من كلام، فمثلًا أنا أود أنني إنسان، فهل سيختلف لو قلتها وأنا اسمي إبراهيم أو جورج، هل سيختلف الأمر لو اختلفت الأديان، وهل سيكون الأمر أفضل إذا كان القائل رجل أو امرأة؟ أنا شايف إنها هتفرق وهتحلو".

واستطرد حلمي قائلًا: "معلش أنا نصير الستات، أنا شايف إن الجملة هتفضل زي ما هي أيا كان قائلًا، لأننا برغم اختلفنا إلا إن ربنا جمعنا على الإنسانية وهي في داخل كل شخص منا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.