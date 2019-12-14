وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة لشباب العالم، عبر مقطع فيديو مسجل، عُرض في فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، وتعد هذه المرة الثانية خلال 72 ساعة التي يشارك فيها جوتيريش، حدثا تنظمه مصر برسالة مسجلة.

وقال جوتيريش إن الشباب يقود عملية التطور على مستوى العالم أجمع، موضحًا أن كثيرا منهم تواجههم عقبات تحول بينهم وبين إدراك كامل إمكاناتهم.

وأكد أن هذا الأمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقر من خلال خطة 2030 للشباب، بأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المشاركة الفعالة للشباب.

وأضاف: "ندعم الشباب للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، التصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد، مجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، وكذلك أطالبهم بأن يستمروا في تصدرهم لممارسة الضغط اللازم لتناول الحالة الطارئة للتغير المناخي".

وأردف أن الأمم المتحدة ستحتفل العام المقبل بعيدها الخامس والسبعين، ولتخليد تلك المناسبة فإن الأمم المتحدة ستفتح حوارًا عالميًا، حيث إنها في حاجة إلى أفكار الشباب.

وأتم: "أرجو أن تنضموا إلى الحوار وأن تساندونا في بناء عالم أفضل للجميع، شكرًا لكم".

وقبل ثلاثة أيام وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان، أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد الطريقة الأفضل لمواجهة الأزمات المنتشرة في دول القارة الأفريقية.

وأشار "جوتيريش" في كلمة مسجلة، بافتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان، اليوم الأربعاء، إلى أن جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا 2063 يتضمن خطة إسكات البنادق، ومنع انتشار الأسلحة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمناقشات المنتجة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.