أكد لى يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في كلمته على تميز التجربة المصرية في دعم الشباب.

جاء ذلك خلال كلمة لي يونج في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب جمعهم الأمل والإنسانية رغم اختلاف الجنسيات واللغات.

أعرب لى يونج عن أهمية أخذ الرؤية الشبابية في الاعتبار كونها لم تعد اختيارا بل تحولت على ضرورة يتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية المستدامة للدول، وأوضح أن تطوير جودة التعليم في جميع دول العالم أصبح ضرورة وأساس مهم للاقتصاد القائم على الاستدامة.

أشار إلى أن التكنولوجيا تؤثر بشكل مباشر في الشباب، كما أنها تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم توظيف الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، معرباً عن تطلع منظمة اليونيدو إلى المزيد من التعاون مع مصر في خطط التطوير المستمر.