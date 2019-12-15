قال فاروق قاسم، أحد أبطال مسرحية محاكمة سانتا كلوز في دور إرهابي والتي تم عرضها بمنتدى شباب العالم، إن إنجاز العمل في 14 يوما قد سبب حالة من الرهبة بداخل القائمين عليه: "كانوا مخضوضين إزاي بنشتغل بسرعة، والإغاني بتتكتب وبتتلحن في نفس الوقت".

وأضاف "قاسم" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" من شرم الشيخ، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن عمله مع المخرج الكبير خالد جلال قد أثقل من مهاراته وأكسبه الكثير من الخبرات بمسيرته الفنية، موضحا أن عمله معه من قبل قد زال رهبه العمل كـ"خلية نحل" بين كافة القائمين عليه: "إحنا متعودين على ده، وأستاذ خالد أسرع واحد بيعمل ورشة عمل".

وأكد أن دوره كان صعبا لضرورة إيصال رسالته في المسرحية بوقت لا يتعدى الـ4 دقائق: "كان فيه تحولات كتير في الشخصية من إنسان طبيعي لإرهابي إلى إنسان مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه وفي نهاية أي عمل يجب أن تعود الإنسانية وتنتصر في نهاية أي عمل كونها الحقيقة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.