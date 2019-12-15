قال الفنان خالد النبوي، إنه قد رفض في البداية تمثيل دور الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسرحية "كامب ديفيد"، والتي تم عرضها باللغة الإنجليزية على المسارح الأمريكية.

وأضاف "النبوي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الافتتاح قد شاهده الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر، وزوجته، والسيدة جيهان السادات، والمهندس جمال السادات ونانا السادات وحفيدة الرئيس السادات، موضحا أنه لم يخش أي أحد أثناء تصويره للعمل بقدر خوفه من جيهان السادات: "هي قالتلي أنا شوفته على المسرح ومكنتش متصورة اللي بيتقال على المسرح".

وأكد "النبوي" أنه قام بتقليد الرئيس الراحل محمد أنور السادت في لغته الأجنبية: "كان لازم اشتغل على حاجات كتير".

ومسرحية "كامب ديفيد" تم عرضها عام 2016، فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على واحد من أكبر وأهم المسارح هناك وهو مسرح "old globe"، من بطولة النجم خالد النبوى، الذي جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وريتشارد توماس، والذى يجسد شخصية جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأسبق، ونيد ايسينبيرج والذى يجسد شخصية رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحم بيجن، وهالى فوت في دور زوجة جيمى كارتر، وهى من تأليف الكاتب الحاصل على جائزة بوليتزر لورانس رايت، ومن إخراج المخرجة مولى سميث.

والمسرحية تناولت الأحداث الحقيقية لمؤتمر كامب ديفيد عام 1978، وما دار بين الرئيس جيمى كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن، والرئيس المصري أنور السادات، وأسرار المفاوضات التى جرت بينهم لمحاولة خلق السلام فى الشرق الأوسط.