نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للإرصاد الجوية توقعاتها لطقس، اليوم، حيث يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

بينما ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، والتي من المتوقع أن تكون غزيرة رعدية أحيانا بالسواحل الشمالية وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

طنطا 11 17

الإسكندرية 12 18

مطروح 10 17

دمياط 13 18

الإسماعيلية 11 18

السويس 12 17

العريش 11 17

رأس سدر 10 18

نويبع 15 20

طابا 09 18

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

سوهاج 10 20

قنا 11 21

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

أبو ظبي 21 27

الكويت 15 21

القدس 06 14

غزة 11 20

بغداد 11 20

الخرطوم 16 32