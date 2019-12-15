اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019 - 2020، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية والرياضية، حيث تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري حتى الاثنين 30 ديسمبر.

وستبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد 29 ديسمبر حتى الخميس 2 يناير، وتنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر حتى الأحد 5 يناير، على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 4 يناير، حتى 11 يناير.

كما تبدأ امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي، يوم الخميس 9 يناير حتى الثلاثاء 14 يناير، أما النقل الإعدادي المهني فتبدأ يوم السبت 18 يناير حتى الخميس 23 يناير، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية، والصم والمكفوفين، يوم الخميس 16 يناير حتى الخميس 23 يناير.

وستبدأ امتحانات الإعدادية المهنية يوم الخميس 9 يناير حتى الأربعاء 15 يناير، وتبدأ امتحانات النقل الثانوي العام والرياضي يوم السبت 11 يناير حتى الخميس 23 يناير، وتنطلق امتحانات النقل للتعليم الفني يوم السبت 11 يناير حتى الخميس 23 يناير.

وتكون امتحانات مادة المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي الأحد 22 ديسمبر، والاثنين 23 ديسمبر، ويكون امتحان المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

وأكد محمد عطية مديرمديرية التعليم بالقاهرة، لـ"الوطن"، أنه لا تجرى أي امتحانات للنقل في أيام المناسبات منها الأربعاء 1 يناير، والاثنين 6 يناير، والثلاثاء 7 يناير "عيد الميلاد المجيد"، والأربعاء 8 يناير، والاثنين 30 يناير "عيد الغطاس".