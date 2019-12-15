أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى، وإنشاء محطة معالجة بمحافظة دمياط، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر.

"شعراوى": المشروع يتكلف 100 مليون جنيه ويستهدف إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد

وأشار «شعراوى»، خلال اجتماعه اليوم، بمقر الوزارة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وعدد من قيادات الوزارة، إلى «أن المشروع يتضمّن مجزراً ذا خدمات متعدّدة ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائى للاستهلاك والاستثمار (كوكر)، واستغلال الامتداد لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص».

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن «الهدف الأساسى من المشروع هو خدمة وتنمية المجتمع المحلى وإنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد، وخلق فرص عمل، والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية بأسعار مخفّضة طوال العام، إضافة إلى إخلاء المنطقة السكنية من أىّ صناعات أو مشروعات من شأنها تلوث البيئة، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة».

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير؛ لتطوير ورفع كفاءة 147 مجزراً على مستوى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 1.6 مليار جنيه على 3 مراحل، الأولى تضمن تطوير 47 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنيه، وتنتهى فى نهاية يونيو 2020؛ لتوفير لحوم آمنة للحفاظ على الصحة العامة، وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى إلى المواطنين.