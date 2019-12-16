أديب: أردوغان يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حل أزمات أي دولة تّكمن في وجود جيش وطني قوي خاص بالدولة ليس تابعا لأي ميليشيات، مضيفًا: "من يومين مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا كان بيقول لحسن نصر الله وحزب الله ارحلوا من لبنان، فنصر الله سخر طبعا، أرحل إيه دي لبنان دي بتاعتنا"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب": "اللي يعرف لبنان كويس أكيد عارف إن الضاحية الجنوبية في بيروت مش بيخشها عسكري مرور حتى، دي خاصة بحزب الله، أنا روحت كذا مرة وعارف ده كويس جدا، يعني حزب الله يحكم هذه المنطقة، زي العراق كل شوية حاكمين قطعة، وزي سوريا، نفس الأمر، دولة حدودية تحكم حته، والنظام السوري يحكم حته، وسوريا الديمقراطية تحكم حته".

من ناحية أخرى، تحدث عن زيارة فايز السراح رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من ميليشيات إرهابية للدوحة ومقابلة الأمير تميم بن حمد، وكذلك زيارته إلى إسطنبول ولقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه بتميم مباشرة.

وتابع أديب: "الاتفاق الأمني الذي وقعه أردوغان والسراج الناس شيفاها حاجة بسيطة، بس لأ، الأمر ده مش سهل، ده الاتفاقية دي هيتوافق عليها من البرلمان التركي الأسبوع المقبل، وبعدين تركيا هتبعت قوات إلى ليبيا وهتعمل قاعدة عسكرية هناك".