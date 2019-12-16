أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّه دائما ما يتحدث بشفافية، مدللًا على ذلك بتناوله الكثير من الأمور التي لا يستطيع المسؤولين التحدث عنها، "بقول كلام مهم وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله، لكن بعتبر إنسانيتي أكبر من وظيفتي، فبقولها ليكم وبسمعها لمن يهتم".

وأضاف السيسي، خلال حديثه بجلسة "الذكاء الإصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة: "بقالي 5 سنين بتكلم عن الوعي والناس زهقت مني، ولكن معندناش خيار آخر عشان نبقى فاهمين".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.