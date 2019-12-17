أكد محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من رصف 10 شوارع بالمدينة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة إنهاء أعمال الرصف طبقا للمواصفات الفنية، لإظهار الشكل الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية.

وقال إن هذه الشوارع تضم، شارع الرفاعى، والسيد عبداللطيف، والشيتي، والمعتصم، وتوت عنخ أمون، وشوقي، وصدقي، وحسن حسيب، والقذافي من سعيد إلى الحلو، واستكمال شارع العمري بمنطقة تل الحدادين، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه من خطة رد الشئ لأصله.

وأضاف، أن أعمال رصف تلك الشوارع تمت بعد مراجعة البنية التحتية، والمرافق بالكامل من خطوط مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وتليفونات، وغاز، منعاً لإهدار المال العام ، بالإضافة إلى إقامة شبكة " بلاعات" لتصريف مياه الأمطار.