انتشلت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، جثة سيدة تبلغ من العمر 30 عاما من أسفل أنقاض عقار، انهار بوسط مدينة فاقوس. وجاري مواصلة رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين.

وكان مستشفى فاقوس المركزي، استقبل بعد ظهر اليوم 3 مصابين من الأهالي الذين حاولوا المشاركة في الإنقاذ أحدهم مصاب باختناق، والثاني صدمة عصبية، والثالث ارتجاج، ويتم علاجهم تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة، الذى انتقل إلى المستشفى لمتابعة علاج المصابين.

تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزة مركز فاقوس.

وانتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لموقع انهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة، والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية . وأصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدني بالدفع بسيارات الحماية المدنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وإعلان حالة الطواريء بمستشفيات فاقوس والمستشفيات المجاورة، والتأكد من توافر أكياس الدم بها.