قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح مراكز الشباب وتدشين 150 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس، لاستقبال المواطنين الذين جرى إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المنهار بمدينة فاقوس حفاظا على أرواحهم.

وكان محافظ الشرقية أمر بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل، لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.

هذا وقد أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي للمحافظة عن أن حادث انهيار العقار أسفر عن وقوع حالة وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادي وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجاري حصر الخسائر البشرية والمادية .

يذكر أن العقار منشأ في السبعينات و مكون من دور أرضي و3 طوابق والدور الارضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبدالمنعم حمص مصنع كنافة.