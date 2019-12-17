جولة في 4 مدن بـ"كرسي ونضارة".. منتدى الشباب يروج للسياحة المصرية

"الإسكندرية، الأقصر، النوبة، سيوة".. 4 مدن سياحية في مصر، تحتاج إلى أيام وربما أسابيع، لزيارتها والتجول بين أحيائها ومزاراتها، لكن في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أصبح من الممكن القيام بهذه الجولة الطويلة، خلال دقائق معدودة.

على كرسي مزود بالتكنولوجيا الحديثة، ونظارة ثلاثية الأبعاد، أتاح منتدى الشباب للمشاركين من جنسيات العالم، قطع آلاف الكيلومترات، لزيارة المدن الأربعة، من داخل مساحة صغيرة، شهدتها منطقة Freedom.E للإبداع والتكنولوجيا والفنون، التي أطلقتها إدارة المنتدى، وضمت العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والتكنولوجية.

مبادرة زيارة المدن المصرية الأربعة، جاءت تحت عنوان Visit Egypt، التي اعتمدت على تقنيات حديثة، ليستطيع من خلالها المشاركون، مشاهدة صورًا متحركة وفيديوهات تطابق الواقع، بما يساهم في الترويج السياحة المصرية.

وشهدت المبادرة، إقبالاً كبيرًا من الأفارقة والعرب والأجانب، وقال عبدالرحمن، من السعودية، إن مصر أكدت من خلال منتدى شباب العالم، أنها بالفعل قلب العالم، متابعا: "كل الجنسيات اجتمعت هنا على أرض مصر، لم أر في حياتي محفل كبير بهذا الشكل، وتنوع محتواه بين القضايا المهمة والجادة، وبين الفنون والترفيه، شكرا لمصر أم الدنيا".

وقال جون، من نيجيريا، إنه سعيد بالمشاركة في المنتدى، مؤكدا أن الصورة جاءت أفضل مما توقع، وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، إلا أنه سيحاول العودة من جديد، لإعجابه بكل ما شاهده ضمن فعاليات المنتدى، وفي مدينة شرم الشييخ، مشيدا بأجندة المنتدى، خاصة التركيز على قضايا نبذ العنف والكراهية.

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى، الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.