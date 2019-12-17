وجه ياسين رؤوف، القيادي الكردي وممثل الاتحاد الوطنى الكردستانى بالقاهرة، التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواقفه العظيمة والداعمة لحقوق وقضايا الشعب الكردي.

وقال "رؤوف" فى بيان له: "باسم الشعب الكردي وإقليم كردستان أوجه الشكر والتحية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، على موقفه العظيم والنبيل من الشعب الكردي وحقوقه، وآخرها ما صرح به خلال منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مصر، والتى أكد فيها أن الهوية الكردية، لن يستطيع أحد محوها، مشددا على أن الشعب الكردي عانى على مدار 60 عاما مضت".

وأضاف "رؤوف"، أن هذا التصريح ليس غريبا على الرئيس السيسي، الذي سبق وأن أكد في كثير من المرات على دعمه للحقوق الكردية، ولعدالة القضية الكردية، وهو أيضًا ليس غريبًا على مصر، التي كانت دائمًا قبلة الشعب الكردي، والتي ساندت حقوقه المشروعة، ونفذت تحركات وجهود دبلوماسية وسياسية وشعبية، لدعم الكرد ونضالهم، مشيرا إلى أن هذا التصريح من الرئيس السيسي، سينعكس إيجابيا على العلاقات المصرية الكردية، وكذلك العلاقات العربية الكردية، فمصر هى الشقيقة الكبرى، لكل الدول العربية، وهي الدولة صاحبة الدور الريادي، في المنطقة.