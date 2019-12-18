قالت دنيا زيد برنيس، من الجزائر، إحدى المكرمات من قِبل الرئيس السيسي، في حفل ختام منتدى شباب العالم، إنها رحالة منذ الصغر، بسبب طبيعة عمل والدها، حيث أن عمله عسكري، ما كان يجبر الأسرة على التنقل بين المدن.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "اطلعت على ثقافات جديدة وألوان وأعراق مختلفة، وعندما بلغت السابعة عشرة من عمري سافرت إلى تركيا، ثم سافرت إلى أفغانستان وعملت كمتطوعة لمساعدة الأطفال، ولاحظت أن الجهل منتشر للغاية، ولذلك اهتممت بالتعليم".

وتابعت أنها تتقن اللغات الإندونيسية، التركي، العربية، والإنجليزية ما جعلها مترجمة للوقف الإسلامي الذي يساعد على بناء المدارس لتعليم الأطفال: "كنت أتطوع 5 ساعات يوميًا للتدريس للأطفال، وذهبت إلى جزيرة كاندي بسريلانكا وهي جزيرة معزولة، وكان الناس هناك يقايضون فواكههم بالمال في المدينة، وكان هناك أطفال كثر لم يتلقون حظهم من التعليم بسبب ظروفهم".

وواصلت: "كثرة ترحالي علمني أن الإنسان خُلق لتأدية مهمة ما، سافرت إلى المالديف ووجدت أطفالًا فقراء كثر، ومثلما نحن محتاجون مساعدة لاستكمال حياتنا، يكون نفس الأمر منطبقًا على أطفال المالديف وغيرهم".

وأشارت إلى أنها تزور مصر للمرة الأولى، حيث شاركت في منتدى شباب العالم: "فرحتي بالتكريم كبيرة، لأن هذه القصة يمكن أن تلهم أشخاصًا آخرين، وعندما يساعد كل منا أي إنسان تتوازن الحياة".