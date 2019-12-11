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أياكس ضد فالنسيا

حقق فريق فالنسيا انتصارًا مفاجئًا وثمينًا على مُضيفه أياكس الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "يوهان كرويف آرينا".

تشيلسي يتخطى عقبة ليل.. وفالنسيا يُسقط أياكس بدوري الأبطال (فيديو)

Mohamed Salah محمد صلاح

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه الثمين على ريد بول سالزبورج النمساوي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ريد بول آرينا"، مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتأهله للدور المقبل من البطولة الأوروبية الكبيرة.

كلوب عن هدف صلاح أمام سالزبورج: استثنائي ومثير وفي غاية الصعوبة

حقق فريق ليفربول الإنجليزي انتصارًا مهما خارج الديار على مضيفه العنيد ريد بول سالزبورج النمساوي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "ريد بول آرينا"، بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز بذلك لدور الـ16 من البطولة الأوروبية الكبيرة.

ليفربول يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على سالزبورج بهدفين (فيديو)

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "ريد بول آرينا"، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا تزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين.

75 دقيقة.. ليفربول الأخطر ومحاولات مستمرة من سالزبورج لتقليص الفارق

تقدم فريق ليفربول بالهدف الثاني في شباك سالزبورج، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

عاجل.. محمد صلاح يكسر عناد الكرة بالهدف الثاني في سالزبورج

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول في شباك ريد سالزبورج، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تصدر الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وشيكابالا قائد الزمالك وعمر جابر لاعب بيراميدز، قائمة أكثر اللاعبين بحثا عن أخبارهم خلال عام 2019.

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