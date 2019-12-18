إياد نصار: كنت بشتغل في الأجازة عشان أجيب مصاريف الدراسة

تحدث الفنان إياد نصار عن المهن التي عمل بها قبل دخوله عالم الفن، وذلك خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال نصار إن الطبيعي أنه كان يعمل في وقت فراغه في المحلات المختلفة: "كنت بنزل أشتغل في المحلات وأجيب مصروفي في أغلب السنين" وأنه كان يرفض العمل في الحسابات ويحرص على العمل اليدوي: "الأرقام بتلخبطني وبتشوشني".

وأوضح أنه كان يشعر بالمسئولية دائمًا وأن والده كان يزرع فيه هذا الإحساس وكان يقول له إنه مسئول عن نفسه وعن أخواته الفتيات لافتًا إلى أن أخواته كانوا 7 أفراد منهم 5 فتيات و2 أولاد.

وأضاف نصار أنه يتمنى أن يفعل ذلك مع أبنائه نظرًا لأن الاحتكاك مع الناس صقل خبراته لافتًا إلى أن الأهالي دائمًا يعلموا أبنائهم أن الناس جيدون بينما يصاب الأبناء بالصدمة عند التعامل مع النفسيات المختلفة.