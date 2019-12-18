مدير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: ذهلت من قدرة مصر على التنمية

أكد "لي يونج" مديرعام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن الدولة المصرية لديها قدرات هائلة لتحقيق التنمية الصناعية، وذلك خلال لقاء على هامش مشاركته في المنتدى مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وأوضح مديرعام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الصناعات الزراعية تخلق فرص العمل وتزيد القيمة المضافة مطالبًا بتطبيق التكنولوجيا الجديدة وربطها بالسوق العالمي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه رؤية عن السلام والاستقرار من جانب، وأيضًا لديه رؤية للتنمية الاقتصادية وكيفية التقدم بجدول أعمال الاقتصاد ليكون دافع للتنمية المستدامة من جانب آخر، لافتًا إلى أنه ذهل من أن مصر لديها قدرة هائلة للتنمية الصناعية: "نعمل مع الحكومة لتطوير وتنمية استراتيجية تنموية في القطاعات الصناعية المختلفة ونتقدم بصناعات ثورية جديدة".