أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل.

وهنأ الرئيس السيسي جونسون بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، مشيدا بتطور العلاقات المصرية البريطانية.