قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنّ أغلب المشكلات التي تواجه العالم العربي فى السنوات الماضية، جاءت من الخطط التي سعت لإسقاط الدول الوطنية، التي نشأت في العالم العربي بعد حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار، وقامت بإرادة الشعوب الوطنية لتحقيق التقدم والسيادة في إطار الانتماء العربي.

وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ ما شهدته الدول العربية على مدار التسع السنوات الماضية خاصة منذ منتصف 2010، محاولات ممنهجة لهدم الدولة، من خلال هدم مؤسساتها والتفرقة بين وحدة الشعب، والقضاء على الجيوش العربية والنظم القضائية، بخطط ممنهجة وموضوعة لهدمها جميعا.

وتابع أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الشباب في كلمته أمام منتدى شباب العالم، للتمسك بوحدة الدولة الوطنية لحماية الأسس التي قامت عليه النهضة العربية التي أقيمت في النصف الثاني من القرن العشرين.

وأشار إلى أنّ النموذج المضاد للدولة الوطنية هو الكيانات الطائفية، من خلال إضعاف الدول العربية ومؤسستها الرسمية، وهو ما شهدناه في العديد من الدول، إذ إنّه مخطط من القوى الدولية ومن بعض القوى الإقليمية غير العربية.