عاجل.. اختفاء حيوان "لاما" من حديقة الحيوان.. والأمن يكشف التفاصيل

بعد مرور 48 ساعة.. كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، لغز اختفاء حيوان "لاما" حديث الولادة 7 أيام، وأوضح الفحص والتحري الذي جرى بمعرفة ضباط المباحث تحت قيادة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، أنّ الحيوان كان محشورا بجوار قفص حيوان "أبوعدس".

وذكرت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من "محمد" (42 عاما) مشرف أمن بشركة برايت ستارز والمسؤول عن تأمين حديقة الحيوان بالجيزة لقسم شرطة الجيزة، وأفاد باكتشافهم اختفاء حيوان "لاما" حديث الولادة وعمره 7 أيام.

وبالفحص وإجراء التحريات تبيّن سلامة القفص، وبإعادة مناقشة العاملين وبعد 48 ساعة من البحث المتواصل، تم العثور على "لاما" محشورا في قفص حيوان "أبوعدس"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.