عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فور وصولها اليونان، اجتماعًا ثلاثيًا ضم نظيريها فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي القبرصي، وكوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليونانية؛ لمناقشة تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"، والتي تستهدف ربط الشباب من الثلاث الدول وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

مكرم: مبادرة "إحياء الجذور" نجحت بفضل دعم رؤساء مصر وقبرص واليونان

واستهلت مكرم، كلماتها بالإشارة إلى أنَّ مبادرة إحياء الجذور تعطي مثالًا لأهمية دور الهجرة في ربط وتنمية الشعوب وأهمية دور الشباب في إحياء الجذور بين الثلاث دول، مؤكّدة أنَّ مبادرة نوستوس "إحياء الجذور" نجحت بفضل رعاية ودعم رؤساء الدول الثلاثة.

وهنأت وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع كوستاس فلاسيس نائب وزير خارجية اليونان على منصبه الجديد متمنية له النجاح والسعادة، مضيفة أنَّه جرى الاتفاق على تنظيم برنامج زيارة بنهاية شهر يونيو يضم شباب الثلاث دول، وذلك في إطار ربط الأجيال القادمة بتاريخهم وثقافتهم، وللترويج لتراث مصر وجمالها بين المصريين بالخارج وأبناء الجاليات التي عاشت في مصر والتي فتحت أبوابها أمامهم.

وزيرة الهجرة تدعو لمشاركة أطفال قبرص واليونان في معسكر أبناء المصريين بالخارج

ودعت وزيرة الهجرة نظيريها لمشاركة الأطفال من قبرص واليونان في المعسكر التي تقيمه الوزارة لابناء المصريين بالخارج من الجيل الرابع بالتعاون مع مؤسسة "well spring" الذي يعقد في الصيف بمدينة شرم الشيخ بهدف ربط الأجيال القادمة بعضها ببعض من خلال هذه الفعاليات الثقافية الفلكلورية المصرية القبرصية اليونانية، بما يعزز الدبلوماسية الشعبية، موضحة أنَّه جرى الاتفاق على تأسيس برنامج "سفراء نوستوس من الشباب".

بدوره، رحب نائب الوزير اليوناني كوستاس فلاسي بزيارة وزيرة الهجرة لليونان، معربا عن سعادته بمشاركة بلاده في هذه المبادرة، مضيفا أنَّه جرى الاتفاق أيضًا على الإعداد لفاعلية للشباب المهنيين والأكاديميين في كندا أواخر شهر سبتمبر 2002.

في حين أعرب فوتيس فوتيو، عن أهمية دور الشباب لأنهم المستقبل ويربطهم تاريخ وثقافة مشتركة، لافتًا إلى أنَّ هذه المبادرة تأتي لتقوي كل هذه الروابط، مشيرًا إلى أنَّ الدول الثلاثة هي المثلث الذهبي وأساس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، معبّرا عن سعادته برؤساء يشجعون هذا النوع من المبادرات الإنسانية والقوة الناعمة بين أبناء الثلاث شعوب.