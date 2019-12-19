عرضت شاشة "DMC"، جزءا جديدا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على هضبة الجيزة والأهرامات العظيمة.

وقال الفيلم: "من على هضبة الجيزة هتكون دي اللحظة الحاسمة في مغامرة السياح، والوقوف في حضرة المعالم الأكثر شهرة في العالم، وهو نوع من السفر لفجر التاريخ البشري بجانب الأهرامات العظيمة".

وأضاف: "الأهرامات وعهد رمسيس التاني، كان بينهم 1500 سنة هياخدونا لنقطة الوسط في التاريخ المصري القديم، على مدى 3 آلاف سنة حكم مصر كبر واتغير، ودا دليل على تاريخها الطويل، أكبر مجموعة في العالم من الآثار القديمة من جميع أنحاء البلاد عبر كل العصور".

وتابع: "هنا على هضبة الجيزة، قريبا المسافرين هيوصلوا عن طريق مطار دولي جديد مصمم خصيصا للاحتياجات السياحية بس، وشبكة طرق لربط جميع مواقع الآثار على هضبة الجيزة بتربط جميع المناطق عن طريق أسطول من الحافلات الكهربائية بالكامل، وهيتم الدخول لمركز الزوار الجديد، والمدخل الرئيسي للمتحف الجديد من الهرم الكبير".