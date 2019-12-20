نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

حالة الرياح والشبورة

كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 10 21.

شبين الكوم 10 21.

طنطا 11 21.

دمنهور 11 21.

الإسكندرية 11 21.

بلطيم 12 22.

مطروح 11 19.

بورسعيد 13 21.

دمياط 13 21.

الزقازيق 11 21.

الإسماعيلية 10 21.

السويس 10 21.

العريش 08 21.

الطور 10 23.

شرم الشيخ 15 24.

الغردقة 12 25.

مرسى علم 16 24.

نخل 03- 18.

كاترين 03 18.

الفيوم 10 21.

بني سويف 10 21.

المنيا 06 21.

أسيوط 06 21.

سوهاج 09 22.

قنا 09 23.

الأقصر 09 25.

أسوان 11 25.

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 22 32.

المدينة 14 25.

الرياض 05 18.

المنامة 17 20.

أبو ظبي 16 25.

الدوحة 17 23.

الكويت 06 20.

دمشق 03- 16.

بيروت 14 20.

عمان 02 16.

القدس 04 16.

غزة 09 20.

بغداد 06 19.

مسقط 18 24.

صنعاء 04 22.

الخرطوم 19 32.

طرابلس 14 21.

تونس 13 21.

الجزائر 17 21.

الرباط 12 21.

نواكشوط 18 29.